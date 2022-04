La Sénatrice française Valérie Boyer à Erévan, salue le 30e anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie

La Sénatrice des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer (LR) est en Arménie à l’occasion du 30e anniversaire de l’indépendance. Sur sa page facebook, depuis Erévan elle place l’article ci-dessous :

« En cette journée d’indépendance de l’Arménie n’oublions pas les liens qui unissent nos deux pays.

Cette Arménie riche de plus de 2000 ans de culture et d’une identité forte. Cette Arménie qui a combattu au côté de la France pour nos libertés.

L’Arménie, comme la France s’est forgée dans l’épreuve de l’Histoire.

Aujourd’hui, comme hier, l’Arménie lutte pour sa survie et celle de son peuple face à l’Azerbaïdjan et la Turquie.

En (...)