Aide aux réfugiés d’Artsakh

Espoir pour l’Arménie vient d’envoyer un container pour les victimes et les déplacés de la guerre en Artsakh, à Stépanakert, Goris, Sissian, Gumri, Vanatzor, Stépanavan et Yérévan....

Avec le parrainage de Valérie BOYER et le soutien de Sylvain SOUVESTRE Maire du 6e secteur de Marseille

Actuellement une équipe de trois bénévoles de l’Association distribue les 66 mètres cubes de vêtements, de chaussures, de savon, de jouets, de matériel scolaire, médical et de bricolage (...)