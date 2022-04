Une école pour découvrir la langue, la danse et la culture arménienne

Réfugiés politiques, ils sont arrivés en France en 2011. « On n’a pas choisi. Ni l’un, ni l’autre, on ne parlait un mot de français. On a appris avec les bénévoles de la Croix-Rouge, du Secours catholique, lorsque nous étions demandeurs d’asile », explique Aspram Stepanian, qui maîtrise désormais totalement la langue de son pays d’accueil. Employée au Grand hôtel du Nord à Vesoul, elle est aussi traductrice interprète assermentée depuis 2016.

LA SUITE SUR LE LIEN PLUS (...)