Des unités de l’Armée arménienne défileront à Erévan à l’occasion du 30e anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie

Aujourd’hui l’Arménie et les 11 millions d’Arméniens de la planète fêtent le 30e anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie, le 21 septembre 1991. Des manifestations se déroulent depuis ce matin à Erévan en présence du Premier ministre Nikol Pachinian et du président Armen Sarkissian présents à Yerablour. A 14h00 des unités de l’Armée arménienne défileront dans les rues du centre de la capitale arménienne pour se rassembler sur la place de la République. En cette Journée de l’Indépendance, un accent particulier sera donné à l’Armée arménienne et le souvenir des milliers de combattants Arméniens morts en martyrs (...)