La compagnie aérienne russe Aeroflot a débuté ses vols réguliers entre Moscou et l’aéroport « Chirak » de Gumri récemment rénové et agrandi a indiqué dans un communiqué l’aéroport international « Zvartnots » d’Erévan. L’aéroport international de Gumri étant également géré par la compagnie du milliardaire arméno-argentin Edouardo Eurnékian. Le vol Moscou-Gumri-Moscou se réalisera 3 fois par semaine, chaque lundi, jeudi et vendredi. Les détails de ces vols sont sur le site aeroflot.ru indique la direction de l’aéroport « Zvartnots » d’Erévan.

Krikor (...)