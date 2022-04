S.Sarafyan : Line Tracy insiste sur le droit à l’autodétermination

#US Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to #Armenia Lynne Tracy : "Self-determination of the people of #NagornoKarabakh has been and remains one of the fundamental principles that can’t be overlooked." pic.twitter.com/h8bNP9e9vS

-- Styopa Safaryan (@StyopaS) September 20, 2021

#Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en #Arménie Lynne Tracy : « L’autodétermination du peuple du #NagornoKarabakh a été et reste l’un des principes fondamentaux qui ne peut être négligé. (...)