Trentième anniversaire de l’Arménie

Le 21 septembre 1991 l’Arménie rejoignait le concert des nations, en proclamant son indépendance. Cet Etat, né sur les décombres de l’Union soviétique a été enfanté dans la douleur et le sang en raison de la guerre imposée par son voisin azerbaïdjanais, qui a répondu par les armes et les massacres à la demande démocratique du Haut-Karabakh d’exercer son droit à l’autodétermination. Ainsi, des décennies après le génocide, et l’occupation de la majorité des territoires historique de l’Arménie par la Turquie et l’Azerbaïdjan, les forces du panturquisme reprenaient là ou il avait été laissé par la soviétisation, (...)