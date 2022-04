Une collision entre deux véhicules sur la route entre Stepanakert et Vank fait 1 mort et 4 blessés

Dimanche 19 septembre à 11h20 un accident de la circulation s’est produit au kilomètre 45 sur la route entre Stepanakert et le village de Vank. Un véhicule Wolksvagen golf-3 conduit par A.H. un habitant de Martouni (Artsakh) né en 1995 et une Wolksvagen vento conduite par un habitant de Stepanakert né en 1991 sont entrés en collision. La Wolksvagen vento s’est renversé sur le côté de la route et son conducteur perdit la vie. Les 3 autres passagers du véhicule qui furent blessés furent transportés vers un hôpital tout comme le conducteur de l’autre véhicule. La police de l’Artsakh mène l’enquête pour (...)