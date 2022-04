Indignation en Artsakh après le contrôle par des soldats azéris agressifs d’un bus transportant des adolescents

C’est traumatisés et terrorisés qu’une quinzaine d’adolescents arméniens de l’Artsakh ont repris la route le vendredi après le contrôle musclé par des soldats azéris agressifs et lourdement armés du bus qui les conduisait en Arménie où ils devaient disputer un match de football. Pour la ministre de l’Education, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République de l’Artsakh, Lusine Gharakhanyan, qui a rencontré les jeunes footballers du Lernayin Artsakh FC, cet incident, provoqué par les soldats azerbaïdjanais qui ont arrêté en toute illégalité leur bus sur la route de Vorotan, aux confins de la (...)