Au sommet de l’OTSC à Douchanbé, Pachinian dénonce la collusion de certains pays avec des groupes terroristes

L’Arménie considère l’utilisation de groupes terroristes à des fins militaires et politiques par certains pays totalement inacceptable et souhaite que la vague du terrorisme international se brise sur les frontières des Etats membres de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), a déclaré le premier ministre arménien Nikol Pachinian, dans une allocution proconcée vendredi 17 septembre lors du sommet de l’alliance militaire dirigée par la Russie qui se tenait à Duchanbe, au Tajikistan. La veille, l’Arménie s’était vue attribuer la présidence tournante de l’alliance composée de six (...)