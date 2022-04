Peu importe que l’organisation, le déroulement, et donc les résultats, des élections législatives qui se sont tenues dans la Fédération de Russie les 18 et 19 septembre, puissent être contestables … Le premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui se pose pourtant en son pays comme un fervent défenseur des principes et valeurs démocratiques, à commencer par le processus électoral, s’est empressé de féliciter lundi 20 septembre le président russe et allié Vladimir Poutine pour la victoire, jugée « convaincante » de son parti « Russie Unie », qui a confirmé sa domination sur une scène politique russe purgée de (...)