L’actrice et écrivaine Anahit Topchyan vient de disparaitre… quelques jours après son mari le critique littéraire et écrivain Alexandre Topchyan

Aujourd’hui 20 septembre 2021 vient de disparaitre l’actrice, journaliste, critique littéraire, traductrice et auteure de romans, Anahit Topchyan, née Mkrdtchyan, Artiste Populaire d’Arménie. Anahit Topchyan était l’épouse du critique littéraire, traducteur et écrivain Alexandre Topchyan disparu le 3 septembre à Erévan. Anahit Topchyan était née le 21 août 1947 à Artik (Arménie). En 1971 elle avait terminé l’Université d’Etat d’Erévan où elle avait étudié dans la section russe. En 1988 elle devient membre de l’Union des Ecrivains d’Arménie. Entre 1967 et 1991 elle avait travaillé au théâtre dramatique H. Ghaplanian (...)