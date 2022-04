19 septembre 2003 le jour où mon père nous a quittés

Il était un fervent partisan de mon travail. Il me manque beaucoup. Le jour où il est décédé, un de mes amis arméniens m’a envoyé le poème ci-dessous. Il n’était pas un père pour moi, c’était un ami, un ami. Il était le plus grand soutien de mon travail. J’étais à Minneapolis quand j’ai appris sa mort.

C’était comme si chaque vers du poème avait été écrit pour mon père. Je me souviens toujours de lui avec ces versets. Déplacer le soleil

Quand ton père meurt, disent les Irlandais,

Tu perds ton parapluie contre le mauvais temps.

Que son soleil soit ta lumière, disent les Arméniens.

Quand ton père meurt, disent les (...)