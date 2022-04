L’association culturelle « Arménia » donne rendez-vous au public de Vendredi 24 Septembre (20h30) à la salle Cheneviers de la MJC Jean Moulin (20 avenue Jean Moulin) à Bourg-Lès-Valence pour un débat et table-ronde sur le thème « L’Arménie est-elle menacée après la guerre en Artsakh ? ». Entrée Libre.

La guerre de 44 jours en Artsakh avec l’agression turco-azérie qui coûtèrent la vie à des milliers de soldats Arméniens -jeunes pour leur grande majorité- ainsi que des combattants volontaires et des civils, les destructions massives des villes et villages de l’Artsakh, de l’occupation de la majeure partie du (...)