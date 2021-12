Récital d’Anaïd.B

Dans le cadre du Festival des Jours de Lumière

La chanteuse Anaïd.B, accompagnée de l’ensemble de musiques et chants traditionnels arméniens Nor Achough de Lyon, se produit

le vendredi 24 septembre à 20h30

en l’église de Saint-Saturnin, dans le Puy de Dôme

Vous avez pu découvrir Anaïd.B dans la saison 10 de The Voice cette année. Auteure interprète depuis 6 ans, l’univers artistique et musical d’Anaïd.B est bien singulier.

En effet, son style est un subtile mélange entre la pop, le folk, le blues et le brin d’Orient faisant sa particularité.

En tant qu’auteure, les mots prennent leur importance dans sa musique. Elle véhicule dans chacune de ses compositions des messages d’union, d’amour, de partage mais pas que, elle dénonce aussi la comédie humaine et la marginalisation des êtres oubliés.

Elle fait de son biculturalisme une force, en tant que française d’origine arménienne, elle n’oublie pas ses racines pour aborder l’avenir plus sereinement.

Son nouvel album « À découvert » plus intimiste, où Anaïd.B rencontre Anaïd Boyadjian traduit l’évolution de l’artiste devenu adulte.

C’est cet univers à la fois feutré et fort en émotion que nous vous proposons de découvrir.

Information sur le site du Festival

Anaïd.B donnera également un concert à Paris le 3 octobre (infos à suivre)