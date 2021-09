Près de Vorotan des soldats Azéris arrêtent un autobus de l’Artsakh, font descendre brutalement les enfants et effacent au couteau le drapeau de l’Artsakh

Hier vendredi 17 septembre près du village frontalier de Vorotan (Arménie) sur la route entre Goris et Kapan dans la région arménienne de Syunik, des soldats Azéris ont arrêté un autobus provenant de l’Artsakh avec des enfants à bord a indiqué Karen Kotcharyan le maire de Goris.

Karen Kotcharyan affirme « sur le minibus il y avait l’image représentative de l’Artsakh avec le Mamik et le Babik et le drapeau de la République de l’Artsakh. Il y avait 25 enfants dans le véhicule. Les Azéris ont arrêté l’autobus ont bousculé et descendu les enfants et contrôlé l’autobus. Par chance les forces russes garde-frontière ont remarqué les faits et sont aussitôt venus et accompagné les enfants ». Le maire de Goris K. Kotcharyan n’a pas su dire si l’autobus se dirigeait vers l’Artsakh ou provenait de l’Artsakh. Mais les soldats Azéris ont eu le temps avec des couteaux de gratter et effacer les insignes de l’Artsakh sur le véhicule arménien. La vidéo est sur YouTube (ci-dessous). Les exactions de l’Azerbaïdjan sur le territoire souverain de l’Arménie continuent…

Krikor Amirzayan