L’hommage de Robert Kéchichian à Jean-Paul Belmondo

Le réalisateur d’Aram évoque pour NAM la carrière de Jean-Paul Belmondo, décédé le 6 septembre dernier. Il revient sur les principaux moments de la vie professionnelle de l’acteur, qui a aura été jalonnée par ses amitiés avec nombre d’Arméniens, dont Henri Verneuil, Charles Gérard et Charlie Koubesserian.



NAM : Quelle place occupait Jean-Paul Belmondo dans le cinéma français ?



Robert Kéchichian : Il a un statut hors norme… Celui qui va incarner le mieux la rupture avec le cinéma des années cinquante en France. Il faut se souvenir que dans ces années-là, les acteurs français les plus connus qu’on appelait des Vedettes, je pense notamment aux emblématiques, Gérard Philippe et Jean Marais, deux acteurs de grand talent, avaient des beautés parfaites, visages lisses, sans aspérité, une exception quand même, Jean Gabin. Leur jeu à l’écran était empreint d’une certaine théâtralité, une théâtralité que je dirais classique pour l’époque, tout comme la mise en scène des réalisateurs. Dans le même temps, au conservatoire national d’art dramatique, une bande d’élèves iconoclastes se fait remarquer.

Leur leader, un certain Jean Paul Belmondo, qui avec ses amis, Marielle, Rochefort, Bedos, Rich, Vernier, Annie Girardot, Françoise Fabian… vont former la bande à Bébel, (elle restera unie et solidaire durant toute leur carrière artistique). Ils ont envie de renouveau, de transgression. Le jeune Belmondo est peu apprécié des professeurs en raison de son physique considéré comme « incompatible avec les premiers rôles », il s’entendra dire « Vous feriez hurler de rire une salle si vous preniez une femme dans vos bras »…

Au concours de 1956, il décroche un simple accessit pour une scène de la pièce « Amour et Piano » de Feydeau, qui lui ferme la porte de la Comédie-Française, ses camarades de promotion lui feront un triomphe, avec sa bande, il quitte la salle en adressant un doigt d’honneur aux jurés. « Ça a fait un petit scandale au Conservatoire », se rappellera-t-il.

La bande à Bébel, avec Alain Delon, Maurice Ronet, la sublime et torride Brigitte Bardot, Claudia cardinale, Annie Girardot… les nouveaux acteurs totem du cinéma français des années soixante. Si Alain Delon, Maurice Ronet, Jean-Louis Trintignant, sont dans leurs beautés physiques les héritiers de Gérard Philippe et Jean Marais, On les qualifiera non plus de ¨Vedettes¨ mais de ¨¨ Jeunes Premiers¨, c’est bien Belmondo, avec son visage de boxeur au nez écrasé, qui symbolisera le mieux cette nouvelle génération de comédiens. Il sera l’acteur populaire par excellence. Tout le monde pourra se reconnaître en lui … Brigitte Bardot et Belmondo deviendront BB et Bébel.

Quant à Charles Aznavour, dont personne aurait pensé qu’il aurait pu être le premier rôle d’un film, il sera dans le mouvement de cette renaissance du cinéma. Truffaut lui confiera le personnage de ¨Charlie Kolher¨ dans Tirez sur le pianiste¨. Le monde du cinéma bouge et se transforme.

Les cinéastes de La nouvelle vague du cinéma français, François Truffaut, Jean-Luc Godart, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Agnès Varda voudront ¨Faire table rase du passé¨. Cette Nouvelle Vague trouvera sa meilleure expression avec le film de Jean-Luc Godart ¨A bout de souffle¨ interprété par Jean Seberg, cheveux court et blond comme un garçon, son accent américain et JP Belmondo, sa ¨Gueule cassée¨, comme jeune premier du film, c’est la première rupture.

Son jeu distancié, décontracté et naturaliste à la fois, accompagné de sa gouaille de titi parisien et l’improvisation de certains dialogues durant le tournage, forment la deuxième rupture.

La troisième rupture, c’est le grand cascadeur que sera Belmondo. Seul comédien au monde à effectuer toutes ses cascades sans doublure. Rémi Julienne, chef cascadeur de renommée mondiale, règlera toutes les cascades des films de Jean-Paul. Il dira de lui que c’était un véritable professionnel, tant il était doué, que ce soit au volant d’une voiture ou dans les airs, à s’accrocher à une échelle d’hélicoptère ou à un trapèze.

Jean-Paul Belmondo connaîtra la filmographie la plus éclectique qui soit. Je ne vais pas rappeler ici les 63 films qu’il a tournés. Il aura interprété des rôles couvrant tout le spectre du septième art avec les plus grands cinéastes français et italiens de l’époque. Cela va de Louis Malle à Claude Chabrol, de Jean- Pierre Melville à François Truffaut, de Georges Lautner à Jacques Deray, De Philippe de Broca à Claude Lelouch, avec Vittorio de Sica, la liste est encore longue de ces cinéastes prestigieux avec qui il aura collaboré.

Il aura exploré tous les genres du cinéma. Entre cinéma d’auteurs, films d’époques, films tragiques, de comédies dramatiques, de comédies pures, aux films policiers et d’action… Capable de passer avec aisance du comique au tragique. Il reste dans la grande tradition du saltimbanque, mais un saltimbanque moderne, ancré dans son époque.

Jean-Paul Belmondo est bien un monstre sacré, il est le ¨Magnifique¨ épris de liberté. Il porte bien haut le prénom que lui donnera Henri Verneuil dans son film le Casse… Azad… Liberté.

NAM : Dans quelle circonstance l’avez-vous connu ?



Robert Kéchichian : J’ai rencontré Jean-Paul sur le tournage de ¨Joyeuses Pâques¨, mon premier film de long métrage comme second assistant réalisateur. Une chance dans ce métier, que je dois à mon amie Dominique Brunner, la première assistante, qui m’avait fait confiance. Travailler avec deux personnes que vous admirez pour leur talent, c’est un privilège rare dans ce métier. Georges Lautner qui réalisait le film et Jean-Paul Belmondo étaient des personnes d’une grande générosité et d’une grande humanité. Quand ils vous donnaient leur confiance, elle était totale. Le film s’est passé dans ce rapport-là entre équipe technique et les comédiens tous aussi adorables les uns comme les autres, que ce soit la jeune Sophie Marceau ou Marie Laforêt, Rosy Varte, Michel Beaume…

Je garde en mémoire le côté solaire du film... Difficile certes, car beaucoup de cascades dangereuses, mais enrichissant. Rares seront les films que je ferais par la suite qui m’auront donné autant de plaisir et de satisfaction dans mon travail d’assistant.

NAM : Avait-il vraiment un rapport particulier avec les Arméniens ?

Robert Kéchichian : Si l’on entend par rapport particulier, l’amitié profonde qu’il portait à ses amis arméniens, la réponse est oui, oui, oui. Mais, comme tout chez Jean-Paul, il a toujours été d’une grande discrétion dans ses relations intimes et familiales. Ce qui peut expliquer l’approche de cette relation singulière, c’est ce que nos traditions réciproques partagent, le sens de la famille, du clan. Il est le fils aimant et respectueux de ses parents, le frère fusionnel de son frère Alain et de sa sœur Muriel. Le Père et Grand-père attentif de ses enfants et petits-enfants. Dans son cercle très rapproché d’amitié, il aura témoigné d’une fidélité sans faille à ses amis arméniens durant toute sa vie que ce soit avec Charles Gérard, Alain Terzian, Charlie Koubesserian, son maquilleur attitré. Il établira une relation forte avec Henri Verneuil. Il appréciait beaucoup Rosy Varte. Avec Charles Gérard et Charlie Koubesserian, il partageait avec eux, le gout de la boxe, du tennis et du football. Il était un supporteur du boxeur Champion d’Europe Jacques Kéchichian. Il a notamment assisté à son combat contre Cohen au Palais des sports, assisté également à un match de foot en toute discrétion de l’ASA (Association Sportive Arménienne d’Issy) en compagnie de Charlie. Jeune, Bébel pratiquait la boxe. Il était inscrit à l’Avia Club, le club de boxe d’Issy-les Moulineaux. Même après avoir ¨raccroché¨ les gants, Il se rendait souvent à la salle pour voir des combats voir son ami Maurice Auzel champion de France boxer et s’entraîner. Il n’hésitait pas ¨à taper la discut¨ avec les Arméniens fans de boxe.

Lorsque l’un de ses amis arméniens connaîtra un terrible drame personnel. Jean-Paul Belmondo sera à ses côtés, très présent, toujours prêt à tout pour tenter d’atténuer son chagrin. La vie étant ce qu’elle est, cruelle souvent, le destin frappera du même malheur Jean- Paul Belmondo avec la perte de sa fille Patricia. Ils deviendront frères en tragédie.

Jean-Paul Belmondo, c’était un homme, un vrai, un ami des Arméniens.

Salut l’artiste.