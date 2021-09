Demain Dimanche 19 septembre à 23:00, Bernard de la Villardière nous proposera sur M6 un nouvel inédit du magazine « Enquête Exclusive » d’une durée de 75 minutes. Avec une plongée en Arménie, « ilot de chrétienté dans une région du monde à forte majorité musulmane ».

« Nichée au cœur du Caucase, l’Arménie est un petit pays montagneux aux paysages grandioses. Des milliers d’églises, dont certaines millénaires, parsèment son territoire. Premier État chrétien de l’histoire de l’humanité, l’Arménie est aujourd’hui enclavée entre trois nations musulmanes, l’Iran, l’Azerbaïdjan et la Turquie, qui refusent toujours de reconnaître le génocide de 1915.

En novembre 2020, attaqué par l’Azerbaïdjan, le pays a subi une lourde défaite dans le Haut-Karabagh. Depuis, aux abords de la nouvelle frontière, les Arméniens craignent les incursions ennemies. Dans le village de Kornidzor, les habitants se relaient nuit et jour pour monter la garde. Ces paysans se sont constitués en milice et ont désormais troqué la fourche pour la kalachnikov afin de sauver leurs vies et ce qu’il reste de leurs terres.

Après la guerre, des dizaines de milliers de familles ont dû fuir leurs villages à la hâte. Certaines sont hébergées au Golden Palace, un palace 5 étoiles situé dans une station de ski huppée. Susana, son mari et leurs enfants ont investi la chambre 221. Dans le mini-bar, plus de mignonette de cognac ou de vodka mais du saindoux et quelques légumes. Pour subsister, Susanna a appris la couture et confectionne des doudounes pour les riches skieurs de la station.

La guerre du Haut-Karabagh a fait plus de 4 500 morts côté arménien et 15 000 blessés. À 19 ans, Tigran est un miraculé. Victime d’une attaque de drone, il a échappé de peu à la mort. Après six mois de rééducation à l’hôpital d’Erevan, la capitale arménienne, le jeune homme retrouve enfin ses proches. Dans son village, une fête traditionnelle est organisée pour l’accueillir.

Pour rendre hommage aux soldats blessés, Iveta Mukuchyan, star de la pop arménienne et ex-finaliste de l’Eurovision, prépare un grand show à l’opéra. Elle interprètera sa nouvelle chanson consacrée au conflit.

Source : Coulisses TV, Télérama et magazines TV.

Krikor Amirzayan