L’Arménie est 89e au classement de la FIFA, devant la Géorgie (96e) et l’Azerbaïdjan (117e)

L’Arménie est 89 e au classement de la FIFA , devant la Géorgie (96 e ) et l’Azerbaïdjan (117 e )

Après son match nul face à la Macédoine du Nord (0-0) et le Liechtenstein (1-1) ainsi que sa défaite face à l’Allemagne (0-6), la sélection nationale d’Arménie a baissé d’un rang dans le dernier classement de la FIFA. L’Arménie passe de la 88e à la 89e place au tableau des équipes nationales. La Géorgie est 96e et l’Azerbaïdjan…117e ! La Belgique est première, suivie du Bresil, de l’Angleterre et de la France.

Krikor Amirzayan