Entretien téléphonique entre le chef de la diplomatie arménienne Ararat Mirzoyan et son homologue français Jean-Yves Le Drian

Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan s’est entretenu aujourd’hui vendredi 17 septembre par téléphone avec M. Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères

Les ministres arménien et français ont discuté du conflit du Haut-Karabagh, soulignant la nécessité de reprendre le processus de règlement pacifique au sein de la coprésidence du groupe de Minsk de l’OSCE. Ararat Mirzoyan a déclaré que l’Arménie et son peuple apprécient grandement la position et les mesures prises par le gouvernement et le Parlement français pendant et après l’agression de 2020 lancée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh.

Jean-Yves Le Drian a félicité son homologue pour sa nomination à la tête de la diplomatie arménienne et rappelé la mobilisation de la France en faveur de la stabilisation du Sud-Caucase.

Sur le plan bilatéral, le ministre français a confirmé la volonté de la France de renforcer la coopération économique avec l’Arménie et souligné la mobilisation dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 avec l’envoi en cours à l’Arménie de 200 000 doses de vaccins, dont 50 000 doses arrivées en Arménie dès cette semaine.

Les responsables ont également échangé leurs points de vue sur la situation humanitaire d’après-guerre et ont souligné le rapatriement rapide des prisonniers de guerre Arméniens et des captifs civils détenus en Azerbaïdjan. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan