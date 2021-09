Le foyer d’accueil médicalisé (FAM) inauguré le 16 septembre aux Mureaux, rend hommage à Patrick Devedjian qui avait porté haut ce projet avec Pierre Bédier. Ce site interdépartemental, unique, accueillera 116 adultes atteints de handicap psychique ou de troubles du spectre autistique. C’est une réponse très attendue par les familles contraintes aujourd’hui de partir en Belgique faute de solution.

Face à l’insuffisance de réponses de l’État en faveur des personnes présentant des troubles du spectre autistique, les conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont souhaité lancer une plateforme dédiée. Annoncée en 2016 par Pierre Bédier et Patrick Devedjian, les deux Départements ont initié le projet d’une plateforme interdépartementale afin d’apporter « une réponse accompagnée pour tous ».

« Il fallait créer une structure comme ça, au vu du nombre important de personnes sans solution, et afin de freiner les départs en Belgique » a déclaré

Christiane Béhérec, maman d’un jeune homme autiste et vice-présidente de l’ADAPEI 78.

Le 16 septembre, le projet est devenu réalité. Le FAM « Patrick Devedjian » a été inauguré. Autour de Pierre Bédier, de Georges Siffredi (Président des Hauts-de-Seine), d’Amélie Verdier (directrice générale de l’ARS Ile-de-France), tous les Présidents des Conseils départementaux d’Ile-de-France étaient présents et c’est Sophie Devedjian qui a coupé le ruban.

« Je suis très émue. C’est le premier bâtiment qui portera le nom de mon mari. C’est celui d’un projet auquel il était tant attaché » a déclaré Sophie Devedjian.

« Ce sont nos enfants, nos proches, nos amis qui sont touchés. Un site comme celui-ci les aidera à trouver leur place dans la société. Les familles vont retrouver une confiance dans l’avenir de leurs enfants »

Quand Pierre Bédier a pris la parole, il a eu du mal à cacher son émotion :

« Je suis très ému tellement ce projet tenait à cœur à Patrick. C’est normal de baptiser ce site du nom d’un homme sans lequel il n’aurait pas existé. Il savait du fond du cœur que la mission la plus sacrée d’un élu est l’attention portée aux plus fragiles ».

Le symbole d’une décentralisation efficace et pertinente

C’est un lieu unique en France. Porté par la volonté farouche des deux Départements d’apporter une solution locale et durable aux familles désespérées. En effet, des centaines d’Yvelinois et d’Alto-Séquanais, faute de solution, devaient placer leurs proches dans des structures en Belgique. Une situation « inacceptable » qui a motivé la création du FAM de Bécheville.

Pour apporter une réponse adéquate, les Yvelines et les Hauts-de-Seine ont décidé de mutualiser leurs savoir-faire, leurs équipes, leurs moyens. « Ensemble on peut aller plus loin et plus vite » a souligné le président des Yvelines.

L’établissement se situe par ailleurs dans le périmètre de l’Agence interdépartementale de l’Autonomie qui va travailler sur les innovations, les formations et la valorisation des métiers du social et du médico-social. Un environnement tourné vers le développement de l’inclusion, de l’accompagnement des plus fragiles vers plus d’autonomie, plus d’épanouissement.

Le coût de l’investissement s’est élevé à 31 millions d’euros et a reçu le soutien du FS2i, le fonds d’investissement interdépartemental d’Ile-de-France.

Une architecture pensée pour le bien-être des patients

Ce foyer d’accueil médicalisé interdépartemental est grand mais reste à taille humaine grâce à ses petites unités de vie pensées pour le bien-être des patients. Lors de la visite inaugurale, Boujma Gouirir, directeur du foyer a expliqué que l‘architecture du bâtiment, les couleurs appliquées ici et là, tiennent compte des pathologies des patients :

Sur la partie trouble psychique, les salons sont ouverts et invitent au mélange. Sur la partie autisme, les salons sont plus contenants pour sécuriser les personnes. On a suivi les recommandations de bonnes pratiques.