Medz Bazar au Studio Boissière

Dimanche 19/09 a 17h le Studio Boissiere invite le group Medz Bazar pour un concert exclusif et gratuit sur le boulevard Aristide Briand.

Le Collectif Medz Bazar est un groupe world alternatif composé de musiciens de cultures arménienne, turque, française et américaine.

Puisant dans ses traditions, Medz Bazar interprète des chants d’Arménie et d’Anatolie ainsi que ses compositions qui défient les frontières politiques et culturelles.

Chantant l’amour et la justice à travers leur musique multidimensionnelle et leur énergie explosive sur scène, les voix de Medz Bazar envoûtent et enflamment le public, tout en l’invitant à traverser autant de sonorités et de rythmes que de questionnements sur l’autre et sur soi.

a ne surtout pas rater :)



* Dans le respect des règles sanitaires **

268 Boulevard Aristide Briand

93100 MONTREUIL

[email protected]

06 98 66 52 67