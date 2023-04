70 ans de photo au Studio Boissière

Photos d ’époque, des Sixties et d’aujourd’hui, de Montreuil, d’Afghanistan et des contrées de l’arche de Noé, seront réunis dans ce studio familial de quoi vous questionner sur le parcours miraculeusement étonnant de quatre générations de photographes à Montreuil, La Boissière. Le tout dans un authentique décors d’époque à travers la boutique, la salle de prise et vue , et la chambre noire.

Afin de rendre hommage aux ancêtres, la famille Kasparian a invité trois artistes dont les œuvres reflètent sa propre histoire.

PASCAL MANOUKIAN

photo reporter et écrivain, car il incarne à travers ses dépassements de soi et de frontières, une des facettes de l’héritage du génocide : celle du défi à la mort qui elle n’a pas de frontières.



YULIA GRIGORYANTS

artiste photographe Arménienne ayant habité Montreuil, défie quand à elle, armée d’un doux regard ’féminin’ et d’un appareil photo, les conditions extrêmes du quotidien de sa terre natale.



APO BAROUDJIAN

plasticien : notre modèle spirituel d’avenir car ses œuvres ultra contemporaines sont incrustées de symboles qu’on aimerait venus du fin fond de l’Arménie païenne.

ROGER KASPARIAN

photographe, l’ oeuil des Sixties nous a rapporté quelques photos de voyage au pays de la grenade et de ses frontières mouvantes.

Pour accompagner l’exposition 70 ANS DE PHOTO AU STUDIO BOISSIERE [expo, viste, concert, ateliers] le Studio Boissière propose une programmation d’activités.

Gratuit. Inscrivez-vous vite, les places sont limitées.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

15h : Atelier cyanotype

18h : Visite guidée de l’Atelier et de l’exposition

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

14h : Visite guidée

15h : Rencontre avec Pascal Manoukian

17h : Concert Medz Bazar

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

15h : Atelier cyanotype

17h : Atelier cyanotype

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

15h : Master class avec Roger Kasparian

** Dans le respect des règles sanitaires **

STUDIO BOISSIERE

268 Boulevard Aristide Briand

93100 MONTREUIL

[email protected]

06 98 66 52 67

