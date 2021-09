Un homme d’expérience, et à poigne, à la tête de la nouvelle agence anti-corruption d’Arménie

Le gouvernement arménien a nommé jeudi 16 septembre un responsable justifiant de longs états de service dans les structures d’autorité de l’Etat à la tête de la nouvelle agence mise en place par le gouvernement pour enquêter dans les affaires de corruption. Le Comité Anti-Corruption (CAC) hérite de la plupart des pouvoirs dont étaient investies quatre agences gouvernementales chargées d’affaires de corruption. L’une de ces agences, le Service spécial d’Investigation (SSI), sera dissoute dès que le CAC entrera pleinement en fonction, l’an prochain. Le CAC sera dirigé par Sasun Khachatrian, qui est déjà le chef tout puissant du SSI. Il a remporté ce titre au terme d’un concours organisé par une commission gouvernementale. S’exprimant lors d’une réunion du gouvernement à Erevan aussitôt après sa nomination, S.Khachatrian s’est dit convaincu que la nouvelle agence rendra plus efficace encore la lutte contre la corruption engagée par le gouvernement. Il a précisé que le CAC commencera ses activités dès la fin octobre et prendra corps véritablement “au cours de l’année prochaine”. S.Khachatrian, âgé de 44 ans, a une longue expérience dans la magistrature. Il a occupé des postes à responsabilité dans le parquet sous les précédents gouvernements arméniens et a été nommé à la tête du SSI peu après l’arrivée de Nikol Pachinian au pouvoir en mai 2018. L’un des principaux mots d’ordre de la révolution de velours qui porta Pachinian au pouvoir était la lutte contre la corruption, et depuis, le premier ministre n’a eu de cesse de répéter qu’il avait éliminé “la corruption systémique” en Arménie, tout en poursuivant cette lutte, à coups de procès impliquant souvent d’anciens hauts responsables. Le SSI et les autres agences mobilisées dans cette lutte ont lancé des dizaines d’enquêtes pour faits de corruption visant principalement des personnalités liées à l’ancien régime, jusqu’à ces plus hauts responsables, les ex-présidents Robert Kotcharian et Serge Sarkissian. Les partisans de Kotcharian et de Sarkissian, qui dirigent actuellement les principales alliances d’opposition, représentées au Parlement, mais aussi d’autres détracteurs de Pachinian affirment que la plupart de ces affaires de corruption reposent sur des accusations douteuses et ont pour seul but de renforcer la popularité du premier ministre, plutôt que l’Etat de droit. Ils ont ainsi accusé S.Khachatrian d’agir sur les seuls ordres de N.Pachinian, affirmations que le principal intéressé à une fois encore récusées en début de semaine, avant sa promotion à la tête de la nouvelle agence anti-corruption.