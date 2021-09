L’opposition accuse les autorités arméniennes d’utiliser délibérément des toponymes azéris en évoquant les zones de conflit

L’opposition arménienne se dit convaincue que le gouvernement de Nikol Pachinian utilise délibérément des toponymes azerbaïdjanais, confirmant ainsi sa disposition aux concessions face à Bakou, a déclaré l’ancien ministre arménien de la défense Seyran Ohanyan, qui dirige le groupe parlementaire de la deuxième alliance d’opposition representee au Parlement d’Arménie, “Badiv Ounem”, lors d’une conference de presse mercredi 15 septembre. “Il pourrait y avoir un sens cache à cela. Ils laissent entendre qu’après la démarcation et la délimitation ces territoires tomberont sous le contrôle de l’Azerbaïdjan”, a ajouté S. Ohanyan, en réponse à la question d’un journaliste concernant l’utilisation de toponymes azéris par Nikol Pachinian et le Service de sécurité nationale lorsqu’ils évoquent les localités aux abords de la route Goris-Kapan, au sud de l’Arménie, dont les forces azéries contrôlent depuis quelques jours un tronçon de 21 km, sur lequel elles ont installé des barrages pour contrôler le transit, des poids-lourds iraniens surtout. Plusieurs routiers iraniens effectuant le trajet entre l’Iran et l’Arménie par cette route tombée sous l’autorité de Bakou depuis l’accord de cessez-le-feu qui a mis fin à six semaines de guerre au Karabagh le 9 novembre 2020, se sont vus ainsi “rançonner” par les soldats azéris, qui exigent des droits de passage de plusieurs centaines de dollars. Le député de l’opposition affirme ne pas comprendre sur quelle base légale et dans quelles conditions le processus de démarcation de la frontière pourrait se mettre en place. S.Ohanyan constate que les représentants du gouvernement arménien utilisent systématiquement les noms azéris des lieux concernés, alors que dans le même temps, les autorités d’Azerbaïdjan désignent les localités et regions d’Arménie sous leur appellation azérie, en écho à leurs declarations récurrentes selon lesquelles les provinces méridionales de l’Arménie, et la capitale Erevan elle-même, seraient des “territoires historiquement” azerbaïdjanais. S.Ohanyan y voit une autre manifestation de la pression exercée sur les autorités arméniennes par le régime azerbaïdjanais du president Aliev. “Après la défaite, la pression et les provocations continueront longtemps encore”, a estimé l’ex-ministre de la défense arménien, en rappelant que l’opposition parlementaire a organisé des reunions à ce sujet, pour établir si les autorités arméniennes utilisaient des toponymes azéris de manière délibérée ou non, et à quelles fins. Il ne fait toutefois pas de doute pour l’opposition, a-t-il poursuivi, que cette pratique est délibérée. Il a ajouté que la restitution des territoires à l’Azerbaïdjan telle qu’ envisagée par la declaration du 9 novembre est compréhensible, mais l’abandon de zones d’une importance stratégique durant le processus en cours de démarcation et de délimitation tel qu’engagé après l’accord de paix est “totalement incompréhensible”. S.Ohanyan s’interroge aussi sur la raison pour laquelle la carte de l’Union soviétique ou différentes autres cartes sont utilisées dans le processus de démarcation, ainsi que sur la base legal de ces cartes, en soulignant que les parties en conflit auraient dû rester sur les positions qu’elles occupaient à la fin de la guerre. S. Ohanian n’est pas le seul à avoir relevé l’utilisation par le gouvernement de toponymes azéris. Répondant à ces critiques jeudi, N.Pachinian, sans démentir cette pratique, a indiqué que si les noms de lieux étaient mentionnés sous leur appellation azérie par le gouvernement arménien, c’était pour que l’opinion publique arménienne prenne conscience de la dimension supranationale des enjeux…