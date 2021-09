Un nouveau rapport a révélé des détails choquants concernant la torture systématique et le traitement dégradant des prisonniers de guerre arméniens et des civils captifs détenus en Azerbaïdjan.

Le rapport, publié la semaine dernière par le Bureau du défenseur des droits de l’homme d’Arménie et le Centre de droit international et comparé (ICLaw) basé à Erevan avec le soutien du Centre juridique arménien pour la justice et les droits de l’homme (ALC) à Washington, DC, compile les preuves recueillies lors d’entretiens avec 40 prisonniers de guerre rapatriés et 10 civils captifs et analyse des enregistrements vidéo.

Les 50 survivants ont tous témoigné de tortures physiques, d’abus et de privation de nourriture, d’eau, de sommeil et de soins médicaux adéquats, sans distinction entre le traitement des combattants détenus et des civils par les responsables et le personnel militaire azerbaïdjanais.

"Avec la publication de ce rapport, l’ALC, en collaboration avec le Défenseur des droits de l’homme et ICLaw, cherche à présenter méthodiquement le traitement inhumain des prisonniers de guerre arméniens pour souligner la violation continue par l’Azerbaïdjan du droit international des droits de l’homme et la politique de déshumanisation des vies arméniennes administrée par l’État. », a déclaré Kenneth V. Hachikian, président de l’ALC.

Selon le rapport, les captifs arméniens ont été transportés entre les confinements de la police militaire, les services de sécurité de l’État et un centre de détention provisoire dans la colonie de Kurdakhany à Bakou, en violation de la Convention de Genève III exigeant que le pays ravisseur transfère les prisonniers de guerre à un prisonnier permanent. camper dès que possible. Les captifs arméniens étaient régulièrement soumis à des tortures physiques dans chacun de ces endroits. Les gardiens de prison azerbaïdjanais ont déployé des ceintures, des tournevis, des crosses de fusil, des chaînes métalliques et des matraques pour battre les captifs, parfois plusieurs fois par jour. Un prisonnier de guerre rapatrié a déclaré que trois gardiens entraient dans sa cellule toutes les cinq minutes pour le battre jusqu’à le mettre hors d’état de nuire.

« Des gardes azerbaïdjanais sont entrés dans nos cellules et nous ont demandé de crier ’Le Karabakh, c’est l’Azerbaïdjan !’ Que nous soyons dociles ou non, nous avons été soumis à des coups brutaux, tant au sein de la police militaire que de la sûreté de l’État. Il y avait d’autres captifs avec moi dans la cellule ; trois d’entre eux ont été torturés lors d’interrogatoires à l’aide d’électrochocs.



En vertu de la Convention de Genève III, le pays ravisseur doit s’abstenir de soumettre les prisonniers de guerre à la violence, aux sévices physiques, aux représailles, à l’intimidation ou à la discrimination.

Les prisonniers de guerre arméniens n’étaient pas approvisionnés en nourriture et en eau en quantité suffisante, dont la fourniture s’accompagnait souvent de torture et d’une habilitation. Plusieurs prisonniers de guerre ont déclaré que les gardiens de prison jetaient toute nourriture qu’ils ne pouvaient pas manger dans les 10 secondes. Un autre a témoigné que les gardes l’avaient forcé à manger de la nourriture sur le sol. Un prisonnier de guerre a eu une éruption cutanée grave en raison de la mauvaise qualité de l’eau potable.

« J’ai été gardé seul pendant les quatre derniers mois. C’était une torture. Ils nous donnaient à manger et à boire de telle sorte que lorsqu’ils le versaient, la majeure partie se renversait, et je devais récupérer les restes. Ils ont cassé les cigarettes, puis nous les ont données. Dès qu’ils ont ouvert la porte de la cellule, j’ai dû me lever et dire « Le Karabakh, c’est l’Azerbaïdjan ». En plus de cela, ils répéteraient que la déclaration du [président azerbaïdjanais Ilham] Aliyev sur l’Artsakh est azerbaïdjanaise et essaieraient de nous faire répéter tout ce qu’ils disaient.

Les prisonniers de guerre ont également été intentionnellement privés de sommeil. Certains ont été menottés à des radiateurs ou à des tiges chauffantes tandis que d’autres ont été forcés de rester debout ou assis pendant des jours. En hiver, les gardiens de prison versaient des seaux d’eau glacée sur les captifs et ouvraient les fenêtres la nuit, forçant les captifs à dormir sur le sol froid de la prison.

« Dans leur zone de police militaire, nous étions raccordés aux radiateurs de chauffage. Nous avons dormi par terre les premiers jours. Nous n’avons pas eu de nourriture ni d’eau pendant quelques jours. Je leur ai demandé de l’eau et ils m’ont aspergé d’eau froide avec un seau. Tous mes vêtements étaient mouillés, et ils ont ouvert la fenêtre et m’ont fait m’allonger sur le sol pour que je puisse geler dans le froid. Ils nous ont encore battus. J’ai perdu connaissance deux fois. Nous avons été psychologiquement affectés là-bas, car ils battaient [expurgé] dans la cellule juste à côté de moi et nous pouvions entendre sa torture.

Les gardiens de prison ont systématiquement refusé de fournir aux prisonniers de guerre des soins médicaux pour les blessures infligées au combat ou en captivité. En conséquence, de nombreux prisonniers de guerre ont développé des infections ou des blessures plus graves. Un prisonnier de guerre qui a été envoyé à l’hôpital a été privé de nourriture pendant 10 jours. Des soldats azerbaïdjanais étaient allongés à côté de lui dans son lit d’hôpital tout en crachant sur lui et en filmant leurs actions.

En vertu de la Convention de Genève III, le pays ravisseur doit fournir aux prisonniers de guerre suffisamment de nourriture, d’eau, de vêtements et de soins médicaux si nécessaire.

Le rapport révèle que les gardiens de prison azerbaïdjanais extorquent des aveux forcés aux prisonniers de guerre par la coercition et les menaces de torture. Plusieurs prisonniers ont été contraints de signer des déclarations écrites en azerbaïdjanais, sans la présence d’un traducteur ou d’un avocat. Un prisonnier de guerre rapatrié, qui a été condamné à quatre mois d’emprisonnement, a déclaré avoir été contraint de signer plusieurs documents inconnus sous la menace de violences. Bien qu’il ait été assisté d’un conseil lors d’une audience, la procédure s’est déroulée en azerbaïdjanais.

Plus de cinq douzaines de prisonniers de guerre arméniens sont en cours de jugement ou ont été condamnés par le tribunal des crimes graves de Bakou pour terrorisme, acquisition et possession illégales d’armes et d’explosifs, formation d’unités armées illégales et franchissement illégal de la frontière de l’État. Le Défenseur des droits humains, ICLaw et l’ALC ont dénoncé ces procès comme une imposture, car les droits des prisonniers de guerre sont totalement privés.

Plusieurs prisonniers de guerre ont témoigné que des soldats qui avaient également servi pendant la guerre des quatre jours en avril 2016 ou la première guerre d’Artsakh ont été traités avec une brutalité exceptionnelle. Un prisonnier de guerre, qui a été battu si violemment qu’il n’a pas pu marcher pendant 21 jours, s’est fait dire par les auteurs qu’il était puni pour son rôle dans les Forces armées arméniennes.

La Convention de Genève III interdit les mesures de représailles contre les prisonniers de guerre.

Alors que les civils capturés sont des personnes protégées en vertu du droit international, les gardiens de prison n’ont pas fait de différence entre leur traitement des civils et des soldats, soumettant de manière comparable chaque groupe à des abus physiques et au refus de nourriture, d’eau, de sommeil et de soins médicaux. Un civil a été détenu à l’isolement sans accès à la nourriture ni à l’eau pendant 12 heures et battu s’il refusait de chanter l’hymne national azerbaïdjanais.

En vertu de la Convention de Genève, il est interdit de soumettre des personnes protégées à la violence ou à des menaces ou de porter volontairement des atteintes graves à leur corps ou à leur santé. Un individu perd son statut de personne protégée si le pays ravisseur vérifie que l’individu s’est livré à des activités hostiles à la sécurité de l’État. Cependant, les captifs civils arméniens n’ont jamais reçu d’accusations formelles prouvant leur implication dans une action militaire.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) visitait périodiquement les prisonniers de guerre et les civils captifs. Selon des témoignages oculaires, les captifs ont été transférés dans différentes cellules de détention au cours de ces visites afin de dissimuler leurs conditions de vie.

« Avant les visites [du CICR], les gardiens nous ont dit que nous n’étions pas autorisés à divulguer le traitement dégradant et que nous devions mentir et dire à la Croix-Rouge que nous étions bien traités. La Croix-Rouge m’a rendu visite pour la première fois le 1er février. Ils nous ont menottés. Le [CICR] nous a donné des cigarettes et des bonbons, et les Azéris ont confisqué les cigarettes et ont retiré les filtres et ont commencé à nous en donner un ou deux par jour.

Le rapport expose également le traitement brutal et le meurtre des soldats arméniens capturés à Kovsakan le 21 octobre 2020 pendant la guerre de 44 jours. Le lendemain de la prise de la ville par les forces azéries, 61 militaires arméniens ont été déployés à Kovsakan et ont ensuite été pris en embuscade. Alors que 15 soldats ont été tués lors de l’embuscade de l’armée azerbaïdjanaise, 20 soldats se sont échappés et au moins 20 autres ont été capturés puis assassinés, comme le confirme l’analyse des preuves vidéo. La preuve vidéo montre les cadavres de soldats arméniens, parfois mutilés, qui ont été traînés par des véhicules le long de routes poussiéreuses. Cinq des soldats capturés ont été rapatriés, tandis que le reste n’a pas encore été retrouvé.

ICLaw, en collaboration avec l’ALC, a soumis à la Cour européenne des droits de l’homme des demandes de mesures provisoires, ou de mesures urgentes pour protéger les personnes présentant un risque imminent de préjudice irréparable, au nom de 123 captifs arméniens, dont 111 ont été accordées. À ce jour, 104 prisonniers de guerre et civils captifs ont été rapatriés en Arménie. Alors que l’Azerbaïdjan ne reconnaît que la détention continue de 45 personnes, environ 200 prisonniers de guerre et autres captifs restent en Azerbaïdjan.

« La torture systématique et intentionnelle continue des Arméniens en captivité par l’Azerbaïdjan ne peut plus être ignorée ou traitée avec des gants pour enfants », a déclaré Hachikian. « La communauté internationale et les organisations de défense des droits humains doivent faire pression sur le dictateur Aliyev pour qu’il libère immédiatement tous les prisonniers de guerre arméniens.

Photo de couverture : le Médiateur arménien Arman Tatoyan