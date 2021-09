Le président arménien Armen Sarkissian participera au prestigieux Summit of Minds à Chamonix

Le Président arménien Armen Sarkissian s’est rendu en France afin de prendre part au prestigieux sommet international annuel des idées (Summit of Minds) de Chamonix, informe le bureau de presse du Président.

Après une interruption de plus d’un an suite à l’épidémie du coronavirus, de célèbres personnalités mondiales du domaine politique, économiques scientifique et culturelles ainsi que du monde des affaires se réuniront à Chamonix, en France.

Le président de la République d’Arménie, Armen Sarkissian, en tant qu’orateur principal, participera à trois discussions différentes du sommet.

Fidèle à sa philosophie, le Sommet de Chamonix est une plateforme unique d’échange d’idées. Les principaux sujets de discussion seront les grandes questions macroéconomiques : économie, géopolitique, société, environnement et technologies, leur développement dans les années à venir et leur impact possible sur les décisions d’investissement et d’affaires.

Le Summit of Minds accueillera cette année le Chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klein, l’ancien Directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (2010-2020) Yves Daccord (CNUCED), le Directeur des investissements et des entreprises à la Conférence des Nations Unies sur le commerce James Zhan, mais aussi les chefs de grandes entreprises internationales, d’institutions scientifiques et éducatives.

Dans le cadre du sommet, le président arménien Armen Sarkissian aura des réunions sur l’environnement commercial arménien avec les dirigeants d’un certain nombre de grandes entreprises mondiales, y compris des entreprises suisses (Google, Nestlé, Cargill, etc.) pour discuter de possibilités d’investissement. Ces réunions sont une occasion unique de présenter le potentiel de l’Arménie, de développer de nouveaux domaines de coopération et d’établir des liens commerciaux.

Une telle opportunité se présentera de nouveau le mois prochain, lors du troisième Armenian Summit of Minds qui est prévu les 23 et 24 octobre à Dilijan, en Arménie. Source Armenpress.