Après sa rénovation de trois mois, du 15 juillet au 15 septembre, le second aéroport international d’Arménie, l’aéroport « Chirak » de Gumri vient de procéder à sa réouverture au public. De nombreux aménagements furent réalisés avec un nouvel hall d’entrée et d’embarquement et la piste de l’aéroport fut rénovée.

Ce jeudi 16 septembre la réouverture officielle de l’aéroport « Chirak » de Gumri fut réalisée en présence du vice-Premier ministre arménien Souren Papikyan, Gnel Sanosyan le ministre de l’Administration territoriale et de l’infrastructures, les responsables de la compagnie aérienne « Armenia International Airports » appartenant à Eduardo Eurnékian, les propriétaires arméno-argentins de la concession. Tous les invités constatèrent la qualité et l’importance des travaux et des réaménagements.



L’ancien hall d’arrivée, qui avait une superficie de 400 m² était complètement hors norme causant des problèmes aux passagers, tandis que le hall nouvellement construit a une superficie de 870 m² avec 8 cabines de contrôle des passeports. Le nouveau salon d’arrivée permet de desservir 1 vol par heure, cette capacité peut être triplée si nécessaire. Parallèlement à ces travaux, la piste a été réparée. Il mesure 3220 mètres de long et 45 mètres de large. Bien que la durée de vie moyenne de la piste soit de 10 ans, la piste de l’aéroport de Shirak a été rénovée pour la dernière fois en 2007, il y a 14 ans. Après 14 ans d’exploitation, il y avait de nombreuses fissures sur la piste. Elle fut totalement rénovée. Un nouveau système de drainage a également été construit pour la piste. Selon le contrat, la piste est réparée avec une garantie de trois ans.

Souren Papikyan s’est déclaré très satisfait de ces rénovations de l’aéroport « Chirak » de Gumri et a affirmé que l’aéroport disposait désormais de toutes les installations nécessaires pour les vols économiques européens.

Krikor Amirzayan