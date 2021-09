Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a dénoncé la visite qu’il qualifie d’ « illégale » de François Pupponi, membre de l’Assemblée nationale (chambre basse du parlement) de France, à Stépanakert, rebaptisé Khankendi dans son communiqué.

Leyla Abdullayeva, chef du service de presse du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, a déclaré que ce n’était pas la première fois que François Pupponi effectuait une visite illégale sur le territoire azerbaïdjanais, rapporte le siteTrend jeudi .

« Il se distingue par sa position ardente anti-azerbaïdjanaise. Le nom du député français est inclus dans la liste des citoyens étrangers qui sont interdits d’entrer dans notre pays en raison de ses violations des lois de l’Azerbaïdjan« , est-il écrit. »Une interdiction d’entrer en Azerbaïdjan sera également prononcée contre le maire de la ville française d’Arnouville (Pascal Doll ndlr) et le représentant de l’arrondissement de Sarcelles (Antony Yalap ndlr), qui accompagnaient Pupponi lors de cette visite illégale« dit encore le communiqué. »Ce comportement irresponsable et provocateur des représentants français est inacceptable, et il sape les efforts pour rétablir la paix dans la région après le conflit », a déclaré Leyla Abdullayeva.

La chef du service de presse du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères fait visiblement semblant d’ignorer que la République ne fait pas partie de la République d’Azerbaïdjan et que son statut ne saurait être réglé par la force. Comme l’ont indiqué les coprésidents du Groupe de Minsk, il demeure légalement tributaire de l’issue des négociations menées sous leur égide.