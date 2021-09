Inauguration du centre Paul Eduard de Stepanakert

Le centre Paul Eduard de Stepanakert a été inauguré comme prévu le 14 septembre, en présence du ministre de la Culture de la République du Haut-Karabakh, de son directeur Gérard Guerguérian et d’une forte délégation française, conduite par François Rochebloine, ancien député, président de Francophonie en Artsakh, avec notamment François Pupponi, député, président du Cercle d’amitiés avec l’Artsakh, Pascal Doll, maire d’Arnouville, Richard Maillé, maire de Bouc-bel-Air, Monique Slissa, adjointe au maire et ancienne maire de Pennes Mirabeau, René Rouquet, membre honoraire du Parlement, et Antony Anthony Yalap, représentant la ville de Sarcelles et Hovannès Guérvokian, représentant de la République d’Artsakh en France.



François Rochebloine, ancien député, nous rappelle la genèse et les objectifs de cette initiative :

Nouvelles d’Arménie Magazine : Merci de nous expliquer en quelques mots la genèse du Centre de la francophonie de Stepanakert.

François Rochebloine : Avant de parler de ce projet, il faut revenir au travail effectué par le Cercle d’Amitié France Artsakh, dont j’ai été l’un des fondateurs en 2013 et le président de 2013 à 2018. Le député Guy Teissier a pris ma succession, suivi par F. Pupponi. À l’initiative du Cercle, de nombreuses Chartes d’Amitié entre communes ou régions françaises et artsakhiotes ont été signées. Elles sont quatorze au total aujourd’hui. Pour donner vie à ces chartes d’amitié et faire en sorte qu’elles ne restent pas des textes symboliques de soutien à l’Artsakh mais deviennent de véritables outils de coopération, nous avons décidé en 2015, la création du Centre de la francophonie Paul Eluard de Stepanakert. Plus concrètement, le centre a pour vocation de centraliser et de mutualiser les fruits de la coopération qu’apportent à l’Artsakh ces chartes d’amitié, à travers des projets de développement dans des domaines tels la santé, le tourisme, l’agriculture, etc.



NAM : Quels sont les objectifs du Centre de la Francophonie ?

F. R. : Grâce à l’enseignement accéléré du français à des professionnels d’Artsakh, ceux-ci se perfectionnent en France via des stages et investissent ensuite leurs nouvelles compétences dans les domaines où ils travaillent en Artsakh. Le centre Paul Eluard est le résultat d’une longue réflexion menée par les pouvoirs publics d’Artsakh qui avaient fait de la francophonie une vraie politique d’État, le Fonds Arménien de France et l’association Francophonie en Artsakh créée en 2018 et que j’ai l’honneur de présider. Francophonie en Artsakh regroupe aujourd’hui les maires et responsables des collectivités françaises signataires de chartes d’amitié qui s’est fixée comme objectif de soutenir l’action du Centre Paul Eluard et la rendre durable en Artsakh. C’est d’autant plus nécessaire qu’après la guerre de l’automne 2020, l’Artsakh a besoin, plus que jamais, de projets concrets qui aideront sa population à surmonter la crise humanitaire et autres effets néfastes de la guerre. D’autre part, la mobilisation des collectivités territoriales françaises en faveur de l’Artsakh est très forte aujourd’hui et exige une centralisation des efforts pour une meilleure efficacité.

NAM : Parlez-nous de l’organisation du centre.

F. R. : Le Centre Paul Eluard est géré par la Fondation du même nom, notamment, par son Conseil d’Administration qui se compose de neuf membres : le gouvernement artsakhiote représenté par deux ministres (ministre des Affaires étrangères et ministre de l’Éducation), deux maires artsakhiotes (maires de Stepanakert et de Chouchi) deux maires français (maire d’Alfortville et de Valence), le président du Fonds Arménien de France, le Représentant de l’Artsakh en France et moi-même en tant que président de l’association Francophonie en Artsakh. À l’intérieur du Conseil des réunions régulières ont lieu plus particulièrement entre Hovhannes Guevorkian, Représentant de l’Artsakh en France, Bédros Terzian, président du Fonds Arménien de France et moi-même. Elles ont abouti entre autres au choix de Gérard Guerguerian comme directeur exécutif du Centre Paul Eluard. Il est secondé de Marianna Abrahamian, plus particulièrement en charge de l’enseignement du français. En 2017, nous avons décidé de doter le Centre de son propre bâtiment. Nous avons également choisi à l’unanimité l’architecte en charge de la construction parmi quatre candidatures.



NAM : A quel moment sera t-il opérationnel ?

F. R. : La construction du bâtiment qui fort heureusement n’a pas souffert pendant la guerre, est presque achevée aujourd’hui et nous prévoyons son inauguration à la rentrée, sans doute en octobre 2021. Le financement est assuré principalement par le gouvernement artsakhiote, le Fonds Arménien de France au travers d’un legs et Francophonie en Artsakh. Participent à ce titre la région Auvergne-Rhône-Alpes, les départements de l’Isère et de la Loire, les communes d’Alfortville, Arnouville, Bouc-Bel-Air, Bourg lès Valence, les Pennes-Mirabeau, Saint Etienne, Sarcelles, Valence, l’Association Franco-Arménienne du pays de Martigues, l’Amicale Arménienne de Romans et des environs ainsi que des donateurs individuels. La Maison Paul Eluard a l’ambition de devenir la représentation de la langue et de la culture française en Artsakh. Outre sa vocation première qui est de faire profiter la population artsakhiote des bénéfices de la coopération décentralisée avec la France et d’autres pays francophones, ce lieu accueillera aussi des festivals, expositions, concerts, projections de films célébrant la France et le monde francophone en général. Paul Eluard sera également un lieu de convivialité à la française pour les Artsakhiotes, notamment pour les jeunes, qui pourront se retrouver dans le restaurant-café d’inspiration française du Centre et profiter également des services d’une boulangerie- salon de thé où ils pourront déguster pâtisseries et croissanteries françaises.



NAM : Un dernier mot sur les perspectives d’avenir ?

F. R. : Favoriser le rapprochement avec le monde francophone et notamment entre les collectivités artsakhiotes et françaises. Permettre aux Artsakhiotes de se former en France. Retrouver une vie normale et sereine pour les habitants, surtout ceux des zones les plus touchées par la guerre. Le centre se veut également l’expression d’une solidarité franco-artsakhiote. n

Propos recueillis par Lena Ichkhan

Photos de notre envoyé spécial Max Sivaslian