L’Arménie vient de prendre pour un an la présidence de l’ OTSC

A Douchanbé, capitale du Tadjikistan où se déroulent depuis ce matin le Conseil élargi de l’OTSC (Organisation de Traité de Sécurité Collective), l’Arménie vient de prendre la présidence de l’organisation (OTSC) pour une période d’un an.

Le Président du Tadjikistan Emomali Rahmon qui a transmis cette présidence à Nikol Pachinian le Premier ministre arménien, l’a félicité pour cette prise de la présidence de l’Arménie, en lui souhaitant des activités productives.

Au cours du premier semestre 2022, l’Arménie accueillera à Erévan les réunions des ministres des Affaires étrangères, des ministres de la Défense et du Conseil de sécurité de l’OTSC.

Outre le Premier ministre arménien à la séance de l’OTSC, l’Arménie est présente avec une délégation qui comprend Archak Karapetyan le ministre de la Défense, Ararat Mirzoyan le ministre des Affaires étrangères, et le Secrétaire du Conseil de sécurité d’Arménie, Armen Grigoryan.

Krikor Amirzayan