Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président Tadjik Emomali Rahmon se sont rencontrés à Douchanbé

Le Premier ministre arménien Nikol Pachianian qui se trouve depuis hier soir au Tadjikistan pour une réunion du Conseil de sécurité collective de l’OTSC, a rencontré ce matin peu avant la réunion, le président Tadjik, Emomali Rahmon informe le bureau de presse du Premier ministre.

Nikol Pachinian et Emomali Rahmon ont discuté des questions du développement des relations entre l’Arménie et le Tadjikistan ainsi que de la coopération dans le cadre de l’OTSC (Organisation de Traité et de Sécurité Collective). Ils ont lors de cette rencontre, souligné le développement des liens entre les deux pays dans la sphère économique et la mise en œuvre de mesures cohérentes dans cette direction, qui contribueront à l’augmentation du flux commercial entre l’Arménie et le Tadjikistan. Les parties se sont déclarées convaincues qu’il existe un grand potentiel dans cette direction.

Les deux hommes ont également échangé sur l’ordre du jour de la séance du Conseil de sécurité collective (OTSC) avec notamment les actions visant à assurer la sécurité dans la zone des pays membres de l’OTSC.

Krikor Amirzayan