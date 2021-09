Le point de vue d’un Azerbaidjanais

Le site the Jamestown Fondation publie le point de vue de Rahim Rahimov, un Azerbaidjanais basé à Bakou et qui est Membre du conseil d’administration de l’Association des études européennes pour le Caucase, basée à Tbilissi. Extrait de son analyse sur les relations azéro-irainiennes.

Alors que le nouveau président iranien Ebrahim Raisi forme son gouvernement, Bakou et Téhéran devraient entrer dans la prochaine phase de malaise et d’incertitude de leurs relations bilatérales. En particulier, les questions relatives au segment ferroviaire inachevé du couloir de transport nord-sud (NSTC) et aux projets (...)