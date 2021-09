La PACE appelle l’Azerbaidjan à libérer les prisonniers

La Commission des migrations de l’APCE a formulé une série de recommandations à l’intention des deux pays afin de faire face aux conséquences humanitaires à court et à long terme, et d’avancer vers un processus de paix et de réconciliation.

Approuvant une résolution et une recommandation sur la base d’un rapport de Paul Gavan (Irlande, GUE), qui s’est rendu dans les deux pays, la commission s’est déclarée « préoccupée par les nombreuses allégations de crimes, de crimes de guerre et d’autres actes illicites » survenus au cours de la guerre de six semaines, en énumérant les plus graves. Elle a appelé les deux pays à « enquêter pleinement sur ces allégations et à traduire en justice toute personne, y compris au niveau du commandement, dont la responsabilité est établie » et à coopérer pleinement avec la Cour européenne des droits de l’homme sur les plaintes déposées contre eux. « À moins qu’il n’y ait une obligation de rendre des comptes et une forme de vérité et de réconciliation, ces allégations empoisonneront les relations entre les deux pays pendant des générations, et les conséquences du conflit perdureront », a souligné la commission.

Tout en se félicitant de la récente libération par l’Azerbaïdjan de 15 Arméniens le 12 juin 2021 et d’une autre libération de 15 personnes le 3 juillet 2021, portant le total des rapatriés à plus de 100, la commission a également appelé les autorités azerbaïdjanaises à libérer tous les captifs restants et à les ramener en Arménie sans plus tarder. Elle a déploré que depuis le cessez-le-feu de novembre, 159 Azerbaïdjanais et 5 Arméniens aient été tués ou blessés par des mines, et a appelé l’Arménie à « libérer, sans délai, toutes les cartes de mines en sa possession ». Au vu des divers incidents frontaliers survenus depuis mai 2021, les parlementaires ont exhorté les deux parties à la désescalade et à la négociation d’un processus de démarcation de la frontière.

En ce qui concerne les personnes déplacées, la commission a appelé la communauté internationale à continuer à soutenir l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et a encouragé les deux pays à faire bon usage de l’expertise du Conseil de l’Europe. Elle a également recommandé aux deux pays de prendre des mesures pour lutter contre les discours et les crimes de haine, notamment en adoptant une législation appropriée avec l’aide du Conseil de l’Europe. Le conflit qui perdure a eu un impact « catastrophique » sur le patrimoine et les biens culturels de la région, a souligné la commission.

Deux opinions dissidentes ont été présentées par des membres de la commission et sont annexées au rapport. Le rapport devrait être débattu par l’Assemblée plénière le lundi 27 septembre, lors de sa session plénière d’automne.

Public Radio of Armenia