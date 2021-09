Le gouvernement espère empêcher une augmentation

Le gouvernement arménien négocie avec Gazprom dans le but d’empêcher une nouvelle hausse du prix du gaz naturel russe fourni à l’Arménie, a déclaré mercredi 15 septembre le vice-Premier ministre Mher Grigorian.

« Chaque année, nous abordons cette question et essayons de nous mettre d’accord pour au moins maintenir le prix inchangé, plutôt que de l’augmenter, même si le groupe Gazprom insiste sur le fait que la marge bénéficiaire fixée par le contrat [d’approvisionnement] de 2013 ne les satisfait pas », a déclaré M. Grigorian aux élus. « Mais c’est un processus de travail, et avec votre permission, je n’en dirai pas plus car les négociations sont en cours en ce moment. »

« Je ne peux pas dire ce qui se passera dans deux ou trois ans. Nous espérons maintenir le même prix cette année », a-t-il ajouté lors de la séance de questions-réponses du gouvernement au parlement arménien.

M. Grigorian s’est exprimé au lendemain de la visite du président de Gazprom, Alexei Miller, à Erevan, où il a rencontré le Premier ministre Nikol Pashinian. Très peu de détails sur ces entretiens ont été rendus publics.

Le géant russe de l’énergie a tout récemment augmenté le prix du gaz pour l’Arménie de 10 %, à 165 dollars par mille mètres cubes, en janvier 2019. Erevan a tenté sans succès d’obtenir des Russes qu’ils le réduisent l’année dernière, arguant que les prix mondiaux de l’énergie se sont effondrés à cause de la pandémie de coronavirus.

Les prix internationaux de l’énergie se sont fortement redressés cette année dans un contexte de reprise de la croissance économique dans le monde. En juin, Gazprom a fixé son prix moyen d’exportation de gaz pour les pays européens à 240 dollars par millier de mètres cubes.

