Nikol Pachinian affirme que tous les efforts sont réalisés pour leur retour

Lors d’une intervention à l’Assemblée nationale, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a assuré que « le gouvernement arménien fait tous les efforts possibles pour rapatrier les prisonniers de guerre Arméniens ».

« Pratiquement, lors de toutes les réunions internationales avec la participation des représentants de l’Arménie, depuis les plateformes parlementaires jusqu’au niveau gouvernemental, la question des prisonniers détenus en Azerbaïdjan et des disparus au combat est toujours le sujet principal. Tous les efforts possibles sont faits, mais ce n’est pas la question que nous devrions discuter ici » a déclaré Nikol Pachinian. Il a également ajouté que le travail réalisé ne sera satisfaisant que lorsque tous les prisonniers de guerre Arméniens seront rentrés chez eux.

« Je suis aussi un citoyen de la République d’Arménie et je suis peut-être le citoyen le plus insatisfait des résultats des travaux dans cette direction » a déclaré le Premier ministre arménien.

Krikor Amirzayan