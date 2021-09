Pachinian réagit avec prudence

Le Premier ministre Nikol Pachinian a réagi avec prudence mercredi 15 septembre à la décision de Bakou de contrôler et de taxer les véhicules iraniens empruntant une route stratégique qui traverse les zones frontalières du sud-est de l’Arménie, cédées de manière controversée à l’Azerbaïdjan après la guerre de l’année dernière.

M. Pachinian a laissé entendre que cette mesure visait à faire pression sur Erevan pour qu’elle ouvre un corridor de transport qui relierait l’Azerbaïdjan à son exclave du Nakhitchevan en passant par la province arménienne de Syunik, dans le sud-est du pays. Il n’a toutefois pas qualifié cette initiative d’illégale et n’a pas exigé qu’il soit mis fin à ce que beaucoup considèrent comme un coup dur porté aux liens commerciaux et de transport de l’Arménie avec l’Iran.

En décembre, l’Azerbaïdjan a pris le contrôle d’un tronçon de 21 kilomètres de la principale autoroute arménienne menant à la frontière iranienne, après que M. Pachinian eut ordonné aux unités de l’armée arménienne et aux milices locales de se retirer de la zone environnante. Il a déclaré que cette zone se trouvait du côté azerbaïdjanais de la frontière soviétique de l’Arménie avec l’Azerbaïdjan.

L’ordre a été donné quelques semaines après qu’un cessez-le-feu négocié par la Russie a mis fin à la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet du Nagorny-Karabakh. M. Pachinian et d’autres représentants du gouvernement ont alors assuré aux critiques que les voyageurs et les cargaisons continueraient de passer par ce tronçon routier sans aucun problème.

Les forces azerbaïdjanaises ont installé un poste de contrôle à cet endroit dimanche pour commencer à arrêter les camions et les bus iraniens, à vérifier les documents de leurs conducteurs et leurs cargaisons, et à leur demander des paiements en espèces. Les autorités de Bakou ont déclaré qu’elles appliquaient une loi azerbaïdjanaise qui oblige les véhicules étrangers entrant dans le pays à payer des droits de route et de transit.

Mercredi, un correspondant de RFE/RL a vu le poste de contrôle tenu par des militaires azerbaïdjanais armés et masqués. Un barrage routier mis en place par ces derniers a provoqué un embouteillage le long de l’autoroute à deux voies. Des dizaines de camions iraniens étaient garés sur le bord de la route.

« Ils m’ont demandé 260 dollars, mais je ne les avais pas », a déclaré un chauffeur iranien à destination d’Erevan au service arménien de RFE/RL. « Ils m’ont dit de payer sur le chemin du retour. J’ai dit à mon employeur de m’envoyer l’argent pour que je puisse retourner en Iran. »

Deux autres camionneurs iraniens auraient été détenus au poste de contrôle plus tard dans la journée. Le ministère de l’Intérieur azerbaïdjanais les a accusés d’« entrée illégale sur le territoire azerbaïdjanais », une référence apparente au Nagorny-Karabakh.

Plus tôt cette année, Bakou a exigé que les camions iraniens cessent de transporter des cargaisons à destination et en provenance du Karabakh sans son autorisation.

Dans ce qui a été la première réaction publique du gouvernement arménien aux contrôles routiers, M. Pachinian a déclaré que Bakou semble se venger du refus d’Erevan d’ouvrir le corridor de transport qu’il souhaite.

« Tout en reconnaissant que les liaisons de transport régionales doivent être ouvertes, l’Arménie indique clairement que les cargaisons étrangères traversant le territoire arménien, y compris depuis les régions occidentales de l’Azerbaïdjan en direction de la République autonome du Nakhitchevan, doivent passer par des points de contrôle des passeports, des douanes et autres », a-t-il déclaré.

S’exprimant devant le Parlement arménien, M. Pachinian a également défendu le retrait des troupes arméniennes du tronçon de route longeant les zones frontalières de Syunik. Il a déclaré avoir pris cette décision, condamnée par l’opposition arménienne comme étant illégale et dangereuse, afin d’empêcher une « nouvelle escalade militaire » dans la zone de conflit du Karabakh.

Les législateurs de l’opposition ont continué à accuser le gouvernement de Pachinian de mettre en danger la sécurité nationale.

« Jusqu’à quand les Azerbaïdjanais resteront-ils dans cette zone et quelles mesures prenez-vous ? », a demandé l’un d’eux, Hripsime Stambulian, lors de la séance de questions-réponses du gouvernement à l’Assemblée nationale.

« Le ministère des Affaires étrangères est en contact permanent avec nos partenaires iraniens », a répondu le vice-premier ministre Suren Papikian. « Nous essayons de stabiliser la situation par des efforts conjoints ».

Papikian a souligné l’importance de la reconstruction en cours d’une route alternative de Syunik contournant la zone frontalière arméno-azerbaïdjanaise. Il a déclaré que son achèvement permettrait de résoudre « plus ou moins » le problème.

Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200