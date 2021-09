Robert Kotcharian demande à ses alliés de davantage se mobiliser

L’ancien président Robert Kocharian a demandé aux principaux membres de son alliance d’opposition Hayastan d’intensifier ses activités politiques et ses efforts de sensibilisation du public.

M. Kocharian les a rencontrés mardi 14 septembre en fin de journée pour discuter des récents événements politiques et des défis persistants auxquels l’Arménie est confrontée. La réunion aurait rassemblé des députés affiliés à Hayastan et d’autres militants de la principale force d’opposition du pays.

Un communiqué de Hayastan sur la réunion publié mercredi indique que M. Kocharian leur a demandé « d’accroître l’activité (...)