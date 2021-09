Le 21 septembre jour du 30e anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie, un grand projet de commémoration des martyrs sera lancé

Le l’élément central des événements du 21 septembre à l’occasion du 30e anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie sera la commémoration des martyrs. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian l’a annoncé à l’Assemblée nationale, répondant à la question du député Gegham Nazaryan sur les événements marquants de la fête de l’indépendance.

« Je veux m’excuser auprès des personnes dont j’ai en quelque sorte blessé les sentiments par un tel harcèlement. J’ai dit que notre humeur n’est pas festive, mais notre république a 30 ans. L’objectif de l’événement est de souligner la mémoire de nos martyrs. Le 21 septembre, il sera annoncé le lancement d’un projet d’envergure pour perpétuer la mémoire de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie dans les guerres et l’indépendance de l’Artsakh et de l’Arménie pendant les années d’indépendance, et nous avons travaillé sur pendant environ six mois. La philosophie clé est la suivante : les martyrs sont tombés pour que la République d’Arménie puisse vivre » a déclaré Nikol Pachinian.

Gegham Nazaryan a également posé une question sur les disparus, demandant quelle est la raison pour laquelle un organisme sérieux n’a pas été créé sur la question des disparus au cours de ces mois. Le Premier ministre Nikol Pachinian a répondu qu’il avait eu plus d’une douzaine de réunions avec les proches des disparus ces derniers mois. Le contenu de ces réunions n’ayant pas fait l’objet de communiqués dans les médias.

« Je veux vous assurer qu’il y a un organisme qui s’occupe des disparus. J’ai dit aux proches des disparus que je coordonnais moi-même ces questions. Nos organes étatiques traitent cette question au plus haut niveau. Toutes les mesures possibles sont prises » a déclaré le Premier ministre arménien. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan