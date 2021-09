L’association culturelle « Arménia » donne une nouvelle fois rendez-vous au public le vendredi 24 septembre avec un débat table ronde sur le thème « l’Arménie est-elle menacée après la guerre en Artsakh ? ». Un débat qui se déroulera à la salle Cheneviers de la MJC Jean Moulin à Bourg-Lès-Valence à partir de 20h30. Entrée libre.

La guerre de 44 jours en Artsakh avec l’agression turco-azérie qui coûtèrent la vie à des milliers de soldats Arméniens ainsi que des combattants volontaires et des civils, des destructions massives de villes et villages de l’Artsakh, de l’occupation de la majeure partie du territoire arménien de l’Artsakh et ses conséquences directes sur l’Arménie seront au cœur du débat d’« Arménia ». Avec une Arménie désormais sous la pression de l’Azerbaïdjan et de la Turquie son alliée. L’Arménie est-elle directement menacée par cet axe pantouranien entre Ankara et Bakou ? Le débat d’« Arménia » tentera de répondre à de très nombreuses questions qui engagent l’avenir de l’Arménie et de l’Artsakh, ainsi que la nation arménienne.

Arménia : 130 passage Marcel Paul, Bourg-Lès-Valence. e-mail : [email protected]