Le Conseil turc changera de nom, le Turkménistan deviendra membre à part entière de l’organisation, le Pantouranisme s’étend

Lors du sommet du Conseil de coopération des États turcophones (Conseil turc) qui se tiendra le mois prochain, la Turquie assumera la présidence et le Turkménistan deviendra membre à part entière. Selon un rapport azéri, ces informations furent communiquées par le vice-président du Parti de la Justice et du développement au pouvoir en Turquie, Binali Yildirim.

Selon lui, ainsi 6 Etats deviendront membres à part entière de la structure.

« D’ailleurs, le nom de l’organisation sera changé. Le Conseil de coopération des États turcophones s’appellera l’Organisation des États turcophones. La Turquie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan seront des membres à part entière de l’organisation » a déclaré Binali Yildirim.



Le Pantouranisme se structure et devient chaque jour menaçant pour l’Arménie et l’Artsakh qui coupent la continuité territoriale de ce dessein pan-turc qu’avaient rêvé il y a plus d’un siècle les génocideurs Talaat Pacha, Djemal Pacha et Enver Pacha, le trio maléfique du gouvernement criminel Jeune Turc, coupable du premier génocide du 20e siècle.

Le Pantouranisme qui est également une menace à de nombreuses autres puissances régionales que sont la Russie, l’Iran, l’Inde et la Chine !

Krikor Amirzayan