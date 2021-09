C’est un immense triomphe. Le tout jeune réalisateur, Hovig Hagopian, vient de remporter le Grand Prix (Focus Caucasus Award) lors du festival géorgien CinéDOC-TBILISI qui est le grand festival de documentaires du Caucase.

Storgetnya était en compétition avec des films géorgiens et azéris.

« Avec une grande précision, ce film capture les fragments d’un espace absurde, sombre et étrange. Dans des « tableaux » stricts, très bien filmés et hantés par des personnages singuliers, le but d’une situation étrange est exposé pas à pas...", explique le jury pour motiver ce prix.

Rappelons qu’outre son réalisateur, ce moyen métrage est aussi produit par un autre Arménienne : Astrig Chandèze-Avakian.

Bravo