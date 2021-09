La poste d’Arménie émet une série de deux timbres-poste sur la cathédrale Sourp Ghazanchetsots de Chouchi avant et après sa destruction par les frappes de l’Azerbaïdjan

Hier 14 septembre 2021, HayPost, la poste d’Arménie a procédé à l’émission d’une série de deux timbres-poste dédiés à la cathédrale arménienne Sourp Ghazanchetsots de Chouchi (Artsakh) et notamment à sa destruction par les bombardements ciblés de l’Azerbaïdjan lors de la guerre de 44 jours.

La série sous forme de carte souvenir, indique les « Bombardements de la cathédrale Ghazanchetsots Saint Sauveur de Chouchi ».

Le premier timbre d’une valeur de 940 drams représente la cathédrale Sourp Ghazanchetsots de Chouchi datant du XIXe siècle, et le second, d’une valeur de 950 drams la représente sous les bombardements des drones azéris. Est inscrit sur le feuillet souvenir le mot « Crime culturel » pour cette destruction du patrimoine spirituel et culturel arménien réalisée par l’Azerbaïdjan en Artsakh occupée depuis la guerre de 44 jours de septembre dernier.

La série imprimée en France chez Cartor, est émise à 25 000 exemplaires.

Krikor Amirzayan