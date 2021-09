Le Syunik, une priorité pour les Etats-Unis

Le 14 septembre, le nouvel ambassadeur adjoint des Etats-Unis en Arménie, Chip Laitinen, s’est rendu dans le Syunik où il a rencontré son gouverneur, Melikset Poghosyan.

L’ambassadeur adjoint américain était accompagné de l’attaché militaire de l’ambassade, du chef du bureau politique et économique, qui sont également nouvellement nommés.

Selon l’ambassadeur adjoint Laitinen, l’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en Arménie, Lynne Tracy, leur a demandé de commencer leur première visite en Arménie dans le Syunik, soulignant que la région est une priorité en termes d’activités de l’ambassade.

L’ambassadeur adjoint américain a exprimé le désir de se familiariser avec la situation sur le terrain et de comprendre comment ils peuvent continuer à soutenir le développement démocratique et économique, ainsi que de s’informer sur les questions de sécurité.

Le gouverneur de Syunik Melikset Poghosyan a présenté la situation de la région dans la période d’après-guerre, les préoccupations des dirigeants et de la population de la région, les problèmes liés à la nouvelle situation frontalière.

Au cours de la réunion, les parties ont discuté des questions liées à la sécurité, aux routes et au trafic, aux questions économiques et autres.

Le gouverneur s’est déclaré prêt à poursuivre une coopération active et, se référant aux programmes mis en œuvre par l’USAID dans la région, il a exprimé l’espoir qu’ils se poursuivront.

Peu avant, les Etats-Unis avaient déjà manifesté leur désir de voir le conflit du Karabagh réglé de façon globale. C’est ce qu’a déclaré durant le week-end dernier l’ambassade des États-Unis en Arménie. Elle était invitée par l’agence de presse Armenpress à commenter les déclarations de la porte-parole du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Leyla Abdullayeva. Le 12 septembre Bakou a en effet qualifié d’« inacceptable » la déclaration faite le 11 septembre par l’ambassadrice américaine en Arménie, Lynne Tracy, selon laquelle les Etats-Unis « ne considèrent pas que le statut du Haut-Karabakh soit résolu ». Bakou est allé jusqu’à accuser l’ambassadrice américaine en Arménie de « saper les activités futures du Groupe de Minsk ».

L’ambassade des Etats-Unis a donc répondu : « En tant que coprésident du Groupe de Minsk, nous restons déterminés à nous engager vers un règlement politique durable du conflit de la NK et nous exhortons l’Arménie et l’Azerbaïdjan à reprendre dès que possible des discussions de fond sous les auspices des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE pour atteindre cet objectif. Seule une résolution globale qui aborde toutes les questions en suspens peut normaliser les relations entre les deux pays et permettre aux populations de la région de vivre ensemble pacifiquement ».

En bon français, cela s’appelle une in de non recevoir.

Avec Armenpress