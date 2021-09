Géorgie : enquête ouverte sur un possible espionnage du clergé

Le Parquet général géorgien a annoncé mardi 14 septembre l’ouverture d’une enquête après la publication de documents affirmant que des membres de l’Eglise orthodoxe de ce pays du Caucase étaient espionnés par les services de renseignement.

La veille, plus de 35.000 documents supposés des services géorgiens ont été

rendus accessibles pendant plusieurs heures sur un site internet partagé avec

plusieurs rédactions.

Ils contenaient des informations sensibles sur des membres de la puissante

Eglise orthodoxe et se concentraient sur les liens de ces personnes avec la

Russie, les milieux d’affaire et sur leurs vies privées, a indiqué la chaîne

indépendante Pirveli TV.

Le Parquet a précisé avoir ouvert son enquête, basée sur ces informations

relayées par la presse, pour « violation du secret de la correspondance ».

Les services de renseignement géorgiens ont pour leur part affirmé être

prêts « à collaborer étroitement à chaque étape de l’enquête », mais n’ont pas

confirmé ni infirmé l’authenticité des documents.

Le Premier ministre, Irakli Garibachvili, a dénoncé une "sale provocation

visant les services de sécurité géorgiens".

Plusieurs journalistes et responsables politiques ont confirmé que ces

matériaux contenaient bien des transcriptions de conversations téléphoniques

et d’échanges sur les réseaux sociaux avec des responsables du clergé.

Une présentatrice de la chaîne d’opposition Mtavari TV, Eka Kvesitadze, a

présenté à l’AFP un de ces documents montrant le contenu d’une de ses

conversations avec un évêque.

Selon Mtavari TV, un agent des services géorgiens qui s’est suicidé il y a

deux mois fait partie de ceux ayant organisé cette fuite supposée de documents.

Par le passé, les critiques du parti au pouvoir, Rêve Géorgien, l’ont déjà

accusé de surveiller illégalement des militants et des journalistes.

AFP