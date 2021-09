L’opposition dénonce les privilèges attribués à Pachinian

Le Service national de sécurité arménien (NSS) a rédigé un projet de loi qui obligerait le gouvernement à fournir des « médecins personnels » au Premier ministre Nikol Pashinian, au président du Parlement Alen Simonian et aux membres de leur famille.

Une loi arménienne sur les « personnes faisant l’objet d’une protection spéciale de l’État » ne garantissait jusqu’à présent ces soins privilégiés qu’au président de la République et à sa famille. Le NSS souhaite étendre ce privilège financé par le gouvernement aux deux autres fonctionnaires.

L’agence de sécurité a fait circuler un projet de loi à ce sujet lundi, 13 septembre, quelques jours après que le gouvernement de M. Pashinian ait cessé de payer les services médicaux fournis aux citoyens ordinaires par les hôpitaux publics et privés. Selon les médias, le ministère arménien de la santé a attribué cette mesure drastique à un manque de fonds publics résultant d’un nombre croissant de personnes demandant des opérations chirurgicales gratuites et d’autres traitements essentiels.

L’opposition et d’autres critiques du gouvernement ont dénoncé le projet de loi NSS, affirmant qu’il ne respecte pas les promesses faites par Nikol Pashinian d’établir la justice sociale et l’égalité dans le pays.

« Il y a trois ans, Nikol Pashinian disait qu’il y avait trois millions de Premiers ministres en Arménie », a déclaré Anna Grigorian, une députée du bloc d’opposition Hayastan. « Mais cela ne s’est toujours pas manifesté de quelque manière que ce soit. Le Premier ministre a des pouvoirs étendus maintenant, et vous pouvez voir à quel point sa garde rapprochée est importante. »

M. Grigorian a déclaré mardi à l’émission Armenian de RFE/RL que le privilège supplémentaire qui est demandé est d’autant plus contraire à l’éthique que l’Arménie continue de se débattre avec de graves problèmes de sécurité nationale après la guerre du Haut-Karabakh de l’année dernière.

Hayk Mamijanian, un autre élu de l’opposition représentant le bloc d’opposition Pativ Unem, a émis l’hypothèse que le projet de loi NSS pourrait viser à détourner l’attention du public de ces défis. Il a déclaré que Pashinian et Simonian « doivent avoir la moralité et la volonté de renoncer à ce privilège » et de rediriger les fonds gouvernementaux nécessaires vers les Arméniens à faibles revenus qui ont un besoin urgent d’aide médicale.

Des habitants d’Erevan interrogés au hasard par le service arménien de RFE/RL ont fait écho aux critiques de l’opposition.

« Si les gens ordinaires ne peuvent pas être soignés aux frais de l’État, pourquoi devraient-ils avoir de tels privilèges ? » a déclaré une femme. « Sont-ils meilleurs que les gens ordinaires ? »

« Cela se faisait en cachette dans le passé. Maintenant, ils veulent légaliser cela », s’est plaint un homme.

Hrachya Hakobian, un parlementaire pro-gouvernemental et beau-frère de Pashinian, a défendu la mesure proposée qui semble bénéficier du soutien du gouvernement. Hakobian a fait valoir que les présidents arméniens et leurs familles n’ont jamais été critiqués pour avoir des médecins personnels payés par l’État. Le premier ministre et le président du parlement ne doivent pas se voir refuser le même droit, a-t-il déclaré.

