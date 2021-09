Rencontre entre Pachinian et le PDG de Gazprom

Le Premier ministre Nikol Pashinian a décrit Gazprom comme le « partenaire énergétique stratégique » de l’Arménie lors de sa rencontre avec le président du géant russe du gaz naturel, Alexei Miller, lors de sa visite, mardi 14 septembre.

Le service de presse du gouvernement arménien a donné peu de détails sur les entretiens qu’ils ont eus à Erevan. Dans un communiqué, il a cité M. Pashinian qui a déclaré que le gouvernement s’engageait à approfondir sa « coopération mutuellement bénéfique » avec Gazprom, le principal fournisseur de gaz naturel de l’Arménie.

Le communiqué indique que M. Miller a informé M. Pashinian des « programmes d’investissement et sociaux » de sa société dans le pays. « Les interlocuteurs ont discuté de l’état de la coopération russo-arménienne dans le domaine de l’énergie et des perspectives de son développement », ajoute le communiqué sans donner plus de détails.

Gazprom a publié une déclaration encore plus courte sur la rencontre. Elle a indiqué que les deux hommes avaient discuté des « questions clés » de cette coopération.

Il n’a pas été précisé si le prix du gaz russe fourni à l’Arménie était à l’ordre du jour des discussions. Gazprom l’a augmenté de 10 %, à 165 dollars par millier de mètres cubes, en janvier 2019 et l’a maintenu inchangé depuis.

Erevan a exhorté les Russes l’année dernière à réduire le prix de gros, arguant que les prix mondiaux de l’énergie se sont effondrés en raison de la pandémie de coronavirus. M. Pashinian a évoqué la question avec le président russe Vladimir Poutine. Mais ils ne sont parvenus à aucun accord.

Les prix internationaux de l’énergie se sont fortement redressés cette année dans un contexte de reprise de la croissance économique dans le monde. En juin, Gazprom a augmenté son prix moyen d’exportation de gaz pour les pays européens à 240 dollars par millier de mètres cubes.

L’agence de presse Reuters a rapporté que les prix au comptant dans la plateforme gazière néerlandaise TTF ont atteint jusqu’à 800 dollars par millier de mètres cubes mardi, dans un contexte de faibles niveaux de stockage souterrain de gaz en Europe.

