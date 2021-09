Premier envoi de vaccins par la France

L’Arménie a reçu mardi 14 septembre le premier lot de vaccins contre le coronavirus que lui a offert la France.

Les 25 000 doses du vaccin d’Oxford/AstraZeneca ont été livrées à l’aéroport Zvartnots d’Erevan et remises au ministère arménien de la santé en présence de diplomates français.

Le président français Emmanuel Macron s’est félicité de cette livraison sur ses pages Twitter et Facebook. Macron a cité sa promesse du 3 août de fournir 200 000 doses de vaccins à l’Arménie.

« Le reste des livraisons se poursuivra demain et dans les semaines à venir en coordination avec les autorités arméniennes », peut-on lire dans un communiqué publié par l’ambassade de France à Erevan. « La France est aux côtés de l’Arménie pour faire face à la pandémie ».

L’Arménie a reçu plus tôt ce mois-ci 187 000 et 27 500 doses du même vaccin de la part de la Belgique et de la Lituanie respectivement.

Ces dons sont importants pour ce pays d’environ 3 millions d’habitants, où seulement 336 000 vaccins avaient été administrés au 12 septembre. Selon le ministère de la santé, moins de 122 000 de ses habitants ont été entièrement vaccinés depuis le lancement de la campagne de vaccination du gouvernement arménien en avril.

La campagne a été sérieusement entravée par l’hésitation généralisée à se faire vacciner. Pour tenter de l’accélérer, le ministre de la Santé, Anahit Avanesian, a décidé à la fin du mois dernier d’exiger de la quasi-totalité des employés des secteurs public et privé refusant la vaccination qu’ils se soumettent à leurs frais à des tests de dépistage du coronavirus deux fois par mois.

La semaine dernière, Mme Avanesian a défendu cette mesure impopulaire qui entrera en vigueur le 1er octobre. Elle a déclaré que les Arméniens qui ne s’y conformaient pas devaient non seulement s’exposer à de lourdes amendes, mais aussi risquer de perdre leur emploi.

Le nombre quotidien de cas de coronavirus officiellement confirmés en Arménie augmente lentement mais sûrement depuis juin. Le ministère de la santé a signalé mardi matin 657 nouveaux cas et 21 décès liés au coronavirus.

Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200