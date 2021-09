USA : Appel à geler les fonds en direction de l’Azerbaïdjan

WASHINGTON, DC - Trois membres de haut rang de la Chambre des représentants des États-Unis ont introduit des amendements à la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2022 - NDAA (H.R.4350) à l’exclusion de l’aide militaire américaine à l’Azerbaïdjan.

L’amendement 52 au HR 4350, parrainé par le représentant Brad Sherman (D-CA), stipule qu’« aucun fonds fédéral ne peut être engagé ou dépensé pour fournir une assistance ou une coopération militaire ou de sécurité des États-Unis aux forces de défense ou de sécurité du gouvernement de l’Azerbaïdjan. »

L’amendement #90 au HR 4350, parrainé par le représentant Jackie Speier (D-CA), stipule qu’« aucun des montants autorisés à être affectés par la présente loi ou autrement mis à la disposition du ministère de la Défense ne peut être mis à disposition pour fournir un Assistance ou coopération militaire ou de sécurité des États aux forces de défense ou de sécurité du gouvernement azerbaïdjanais.« L’amendement n° 122 au HR 4350, parrainé par le représentant Frank Pallone, Jr. (D-NJ), stipule qu’« aucun des fonds autorisés à être affectés par la présente loi ou autrement mis à la disposition du ministère de la Défense pour l’exercice 2022 à exécuter l’autorité de l’article 333 du titre 10, Code des États-Unis, être mis à la disposition de l’Azerbaïdjan pour l’assistance. »

L’amendement #123 au HR 4350, parrainé par le représentant Frank Pallone, Jr. (D-NJ), "exige un rapport du secrétaire à la Défense, en collaboration avec le secrétaire d’État, abordant les allégations selon lesquelles certaines unités de pays étrangers qui ont participé à des programmes de coopération en matière de sécurité en vertu de l’article 333 du titre 10, USC peut également avoir commis des violations flagrantes des droits de l’homme internationalement reconnus avant ou pendant qu’il recevait l’aide américaine en matière de sécurité. Ce rapport comprendrait également des recommandations pour améliorer la formation aux droits de l’homme et des mesures supplémentaires qui peuvent être adoptées pour prévenir ces types de violations.

Compte tenu de la guerre de 44 jours lancée par l’Azerbaïdjan l’année dernière, qui a entraîné des crimes de guerre contre la population civile pacifique d’Artsakh (certains brutalement décapités selon Human Rights Watch) et un bilan de plus de 4 000 soldats arméniens et de plus de 100 000 Arméniens déplacés de force de leurs maisons, la destruction d’infrastructures vitales, notamment les écoles et les hôpitaux, et la destruction délibérée des sites du patrimoine culturel et religieux arménien, le Conseil arménien d’Amérique soutient de tout cœur les amendements mentionnés ci-dessus pour non seulement tenir l’Azerbaïdjan responsable, mais pour enquêter plus avant sur les graves violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Le comité du règlement de la Chambre se réunira probablement la semaine du 20 septembre pour décider quels amendements seront considérés « dans l’ordre », ouvrant la voie à un examen complet de la Chambre des États-Unis plus tard dans la semaine.

Voici les membres du comité des règles qui examineront les modifications :



Membres de la majorité

Membres minoritaires

Président Jim McGovern (D-MA) Membre du classement Tom Cole (R-OK)

Représentant Norma J. Torres (D-CA) Représentant Michael Burgess (R-TX)

Représentant Ed Perlmutter (D-CO) Représentant Guy Reschenthaler (R-PA)

Représentant Jamie Raskin (D-MD) Représentant Michelle Fischbach (R-MN)

Représentant Mary Gay Scanlon (D-PA)

Représentant Joe Morelle (D-NY)

Représentant Mark DeSaulnier (D-CA)

Représentante Deborah K. Ross (D-NC)

Représentant Joe Neguse (D-CO)

