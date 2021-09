« Le Dauphiné Libéré » écrit : « L’association Idje-Val, visant à la promotion des relations entre Valence et Idjevan, la ville jumelle en Arménie, a tenu un stand, samedi 11 septembre, au marché des villes jumelles, place Saint-Jean. L’Arménie était ainsi représentée avec d’autres pays, comme l’Italie, le Liban ou Israël. Le stand aux couleurs de l’Arménie et de l’Artsakh était tenu par le président Khosrof Iliozer, le vice-président Krikor Amirzayan, le trésorier Viken Iliozer, la secrétaire Nathalie Iliozer, ainsi que d’autres membres du bureau et amis. Idje-Val proposait diverses spécialités de la cuisine traditionnelle. Des centaines de personnes sont passées par le stand. De quoi lancer en beauté la saison de l’association. »